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لبنان

المكاري وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمنتجين العرب لتحفيز صناعة الدراما والسينما

Lebanon 24
20-05-2022 | 06:35
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وقع وزير الإعلام المهندس زياد المكاري بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمنتجين العرب ممثلا بنائب رئيسه المنتج صادق الصباح، على أن يبدأ العمل به سريعاً، عبر زيارة لرئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم أبو ذكري لبيروت الشهر المقبل، على رأس وفد رفيع من المنتجين العرب.
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الهدف من البروتوكول "تحفيز صناعة الدراما والسينما والإعلام، وتحويل لبنان مقرّا ومستقرّا للإنتاج الدرامي والسينمائي والإعلامي والثقافي، بحيث تتعهّد وزارة الإعلام تقديم كلّ التسهيلات اللازمة، وكلّ الدعم الممكن الى شركات الإنتاج المحلية والعربية والعالمية، إحياءً لهذه الصناعة التي كانت واحدة من أهم الصناعات اللبنانية، مع ما تحمله عملية الإحياء من دفع لعجلات الاقتصاد، أضف إلى تعزيز صورة لبنان الحافل بالطاقات. وقد استُبقت هذه الخطوة الجوهرية، بخطوة تأسيسية تمثّلت بموافقة وزارة الإعلام على تأسيس مكتب للاتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت، بناءً على كتاب من الاتحاد العام للمنتجين العرب، أبدى عبره الاتحاد رغبة في جعل العاصمة بيروت مقراً دائماً له، على اعتبار أنّ الانفتاح اللبناني، والغنى الثقافي، والمهارات البشرية، والقدرات التقنية، والتنوع الجغرافي، والاعتدال المناخي، عوامل تشكّل مجتمعةً حاضنة مريحة لكلّ أنواع الإنتاج، ويجب استثمارها والافادة منها عربياً وعالمياً.

ومن المقرّر، بحسب البروتوكول، أن "يتمّ التعاون بين وزارة الإعلام، من جهة، والاتحاد العام للمنتجين العرب، من جهة أخرى، لالقاء الضوء على الدور المركزي الذي يمكن ان يؤديه لبنان على صعيد صناعة الدراما والسينما والإعلام، على أن يتضمّن هذا التعاون تنظيم فعاليات مشتركة في لبنان والخارج، أضف إلى التعاون بين الجانبين لتقديم مساعدة لوجستية لشركات الإنتاج عبر توفير تواصلها وتسهيله مع سائر إدارات الدولة المعنية، عبر استحداث وزارة الإعلام مكتب متابعة مهمته تقديم التسهيلات والاستفسارات والإرشادات المطلوبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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