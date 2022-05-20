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لبنان

الرئيس عون وقّع مرسوماً بإعطاء سلفة خزينة بـ90 مليار ليرة... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 06:28
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وقّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (اصل وفوائد) واشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية واتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين، وحددت مدة استعمال السلفة بسنة واحدة.
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