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لبنان
تم شحنها بطريقة غريبة.. ضبط عملية تهريب 100 كلغ من الكبتاغون عبر المطار
Lebanon 24
20-05-2022
|
06:37
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تمكنت عناصر جمارك المطار، من ضبط اكثر من نصف مليون حبة كبتاغون (100 كيلوغرام)، مهربة الى إحدى الدول العربية، من خلال شحنها بواسطة قطع خاصة بالسيارات.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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