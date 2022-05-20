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لبنان

تم شحنها بطريقة غريبة.. ضبط عملية تهريب 100 كلغ من الكبتاغون عبر المطار

Lebanon 24
20-05-2022 | 06:37
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 تمكنت عناصر جمارك المطار، من ضبط اكثر من نصف مليون حبة كبتاغون (100 كيلوغرام)، مهربة الى إحدى الدول العربية، من خلال شحنها بواسطة قطع خاصة بالسيارات.
 
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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