تم شحنها بطريقة غريبة.. ضبط عملية تهريب 100 كلغ من الكبتاغون عبر المطار

تمكنت عناصر جمارك المطار، من ضبط اكثر من نصف مليون حبة كبتاغون (100 كيلوغرام)، مهربة الى إحدى الدول العربية، من خلال شحنها بواسطة قطع خاصة بالسيارات.

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