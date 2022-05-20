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لبنان

عُثِرَ عليه على الرصيف في الناعمة.... هل تعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 06:46
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

فجر تاريخ 20-5-2022، وفي بلدة النّاعمة / بالقرب من المدرسة الرسمية، عُثِرَ على رجل نائم على الرصيف، وادّعى أن اسمه علي رمّال وأنّه سوري الجنسية، علماً أنّه يتحدّث باللّهجة اللبنانية، ويَظهر عليه أنّه يعاني من اضطرابات نفسية وعدم اتّزان، ولا توجد بحوزته أوراق ثبوتية، ويجهل مكان إقامته.
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لذلك، تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورته، وتطلب مِمَّن يعرف عنه أو عن ذويه شيئاً، الاتصال بمخفر الدّامور في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 600116/05، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادته إلى عائلته.  
 

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