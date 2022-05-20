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لبنان

في طرابلس... اشكال عائلي وجريح

Lebanon 24
20-05-2022 | 07:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال عائلي في منطقة "باب الرمل" في طرابلس ما ادى الى سقوط جريح، تم نقله الى احد مستشفيات المدينة وهو في حالة حرجة.
 
وعلى الفور وصلت قوة من الجيش الى مكان الاشكال حيث تقوم بملاحقة مطلق النار تمهيدا لتوقيفه. 
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