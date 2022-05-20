في طرابلس... اشكال عائلي وجريح

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال عائلي في منطقة "باب الرمل" في طرابلس ما ادى الى سقوط جريح، تم نقله الى احد مستشفيات المدينة وهو في حالة حرجة.

وعلى الفور وصلت قوة من الجيش الى مكان الاشكال حيث تقوم بملاحقة مطلق النار تمهيدا لتوقيفه.