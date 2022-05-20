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لبنان

بوشكيان ألزم المصانع عدم إستعمال الطحين المدعوم

Lebanon 24
20-05-2022 | 07:08
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أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراَ ألزم فيه المصانع المنتجة لسلع مصنّعة من مادة الطحين باستعمال الطحين غير المدعوم.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: على حميع المصانع باستثناء أفران الخبز على أنواعه، المنتجة لسلع تستعمل مادة الطحين في انتاجها الالتزام باستعمال الطحين غير المدعوم، أو في حال استعمال الطحين المدعوم دفع فرق السعر لصالح مصرف لبنان.
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المادة الثانية: على جميع المطاحن العاملة في لبنان، الالتزام إما بعدم تسليم الطحين المدعوم الى المصانع المعنية بالمادة الأولى أعلاه أو الزام هذه المصانع بدفع فرق السعر الى مصرف لبنان.
 
 
المادة الثالثة:تتولى الوحدات المختصة في وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع  الوحدات المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة لا سيما مديرية حماية المستهلك.
 
المادة الرابعة: تتعرض المصانع والمطاحن المعنيّة بهذا القرار للاجراءات المنصوص عليها قانوناً في حال المخالفة.

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