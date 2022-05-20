كلودين عون: التسرب المدرسي يؤدي إلى تداعيات سلبية على مستقبل الشابات والشبان

Advertisement

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وفريق عمل من الهيئة ووزارة التربية والتعليم العالي، ثانوية القبيات الرسمية للبنات حيث استقبلتهم مديرة المدرسة السيدة جورجيت زيتوني والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة، وتوجهت بعدها إلى ثانوية بهية الحريري الرسمية للبنات-وادي خالد برفقة فريق عمل الهيئة والوزارة حيث استقبلتهم مديرة المدرسة السيدة ازدهار حسن الحسن والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.وتوجهت السيدة عون للفتيات وقالت: " من مهامنا في الهيئة الوطنية تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة فحتى ولو أن دستورنا ينص على المساواة بين المواطنين إلا أن بعض القوانين لا تزال تميز ضد المرأة كقانون الجنسية".أضافت: "هدفنا اليوم من الجلسة معكن هو التوعية على كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرضن لها وطرق الوقاية منها والتعريف على آليات الحماية المتوفرة التي تؤمنها الدولة اللبنانية من وزارة التربية عبر الخط الساخن 01772000 وقوى الأمن الداخلي".وتابعت: "نعمل في الهيئة الوطنية على اقرار قانون لمنع ظاهرة الزواج المبكر، فالفتاة يجب أن تمتلك قبل الزواج المعرفة والعلم وأن تكون شخصيتها قد نضجت معنويا ونفسيا".وختمت: "تنتشر ظاهرة التسرب المدرسي في ظل الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية التي نعيشها، لذا عليكن أن تتمكن علميا ومعنويا وأن يكون لديكن استقلالية مادية لمواجهة الصعوبات والتحديات في الحياة".