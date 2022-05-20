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لبنان

مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا في جلسته الاخيرة... ماذا أقرّ حتى الان؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 10:45
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التأم مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء.
 
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 133 بندا ابرزها: تقييم الانتخابات النيابية، وعرض الوزراء لاعمال وزاراتهم ، وبنود مالية وسلفات، ونقل اعتمادات، وشؤون متفرقة وشؤون وظيفية وجامعية، وعلاقات دولية وعقارية، وهبات وسفر، والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
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وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.
 
عون
 
أشار الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى ان الانتخابات تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها، ودعا وزارة الداخلية الى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري.
 
وأشاد بالتفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة، شاكراً رئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في هذا الاتجاه.
 
 
وأفادت الـ"ان بي ان" أنّ مجلس الوزراء أقر خطة التعافي مع اعتراض بعض الوزراء.
 
 
وأشارت "الجديد" إلى أنّ "مجلس الوزراء أقرّ زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من شهر تموز المقبل.
 
 
وأفادت الـ"ال بي سي"، أنّ مجلس الوزراء أقرّ مبلغ الـ35 مليون دولار لأدوية السرطان لمدة أربعة أشهر، وأضافت أنّه تمّ سحب بند الدولار الجمركي من الجلسة الحكومية وجرة الاتفاق مع شركة sgs لتولي عمليات تشغيل السكانر للصادرات من مرفأ بيروت فقط.
 
 
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