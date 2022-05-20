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لبنان

مجلس نقابة الصحافة هنأ بانجاز الانتخابات: عبر اللبنانيون عن خياراتهم الديموقراطية

Lebanon 24
20-05-2022 | 08:07
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عقد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية جلسته الشهرية برئاسة عوني الكعكي وحضور اعضاء المجلس.

وهنأ المجلس اللبنانيين على "انجاز استحقاق الانتخابات النيابية"، معتبراً انه "محطة اساس عبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم الديموقراطية"، وأشاد بـ"دور المؤسسات الادارية والعسكرية والامنية على ما أدته لانجاح العملية الانتخابية"،، متمنياً "ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة استقرار وأمان وتعافٍ للبنان من أزماته التي تعصف به وانجاز جميع الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها".
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وتقدم مجلس النقابة "من العالم والعالم العربي ومن الشعب الفلسطيني واهل الصحافية الشهيدة شيرين ابو عاقله بأحر التعازي، مديناً الهمجية الصهيونية واستهداف الاعلاميين لمنع صوت الحقيقة من الوصول الى الرأي العام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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