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لبنان

طفل يسقط من الطابق السابع... اليكم ما حصل (صورة)

Lebanon 24
20-05-2022 | 08:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفل من الطابق السابع في بناية "ماما" الكامنة في المحلة المذكورة.
 
وعلى الفور تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة وهو بحالة حرجة. 
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