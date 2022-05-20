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لبنان

المطران عوده استقبل 3 نواب منتخبين ودعاهم الى التعاون لخدمة الناس

Lebanon 24
20-05-2022 | 08:19
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده النائب المنتخب غسان حاصباني الذي قال بعد الزيارة: "قمت بزيارة سيادة المطران الياس اليوم أولا من أجل أخذ البركة قبل الانطلاق بأي عمل وقد تباحثت مع سيادته حول الوضع الراهن والتوقعات والاستحقاقات التي أمامنا والتي يجب أن نعمل عليها بتأن وعقلانية إن تكون هناك رؤية واضحة للمستقبل، الآن وقد أصبح لدينا مجلس نواب جديد.المرحلة القادمة مرحلة دقيقة. لبنان بحاجة لإعادة تكوين أعمدة الدولة من جديد وإلى إنقاذ. طبعا الوضع الاقتصادي والاجتماعي أساسي في المرحلة الآتية ويتطلب عملا دؤوبا من جميع من هم في مجلس النواب لتكوين سلطة جديدة والأهم، مع كثرة الوجوه الجديدة في مجلس النواب، أن يكون هناك تعاون وثيق ورؤية موحدة باتجاه بناء الدولة وإلا قد نواجه مخاطر أكبر إذا كان هناك تفكك وتشرذم بالمقاربات الإصلاحية".
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أضاف:"الخطوات الأولى المستقبلية علينا أنا نراقب الاستحقاقات الدستورية بشكل فعال وبتفاهم وتعاون بين الجميع، جميع القوى التغييرية الموجودة اليوم في مجلس النواب، إذا أردنا أن يكون هناك تغيير فعلي وحقيقي لنترجم نتائج الانتخابات وثقة الناس بالأشخاص الذين اختاروهم، أن نترجمها إلى أفعال وتغيير فعلي على أرض الواقع. اليد ممدودة للجميع بفكر منفتح، بفكر إصلاحي، بفكر تغييري وفعلي حتى نرسم طريق إعادة بناء الدولة.
 
 
خلف
واستقبل المطران عوده النائب المنتخب ملحم خلف، الذي قال بعد الزيارة:"أتيت اليوم إلى دار المطرانية من أجل أخذ بركة سيدنا الياس وهو أمر جدا طبيعي. كما دائما إن القيم التي تعلمنا إياها كنيستنا هي أن نتجذر في وطننا، أن نكون منفتحين على كل الناس وأن نكون هذا الصوت الصادح داخل الحياة العامة بهذه القيم. سيدنا اليوم يتابع كل الأمور التي تهمّ المواطن. علينا نحن المنتخبين من الناس أن نكون هذا الجسر الذي يضمن الحوار، جسر يطال الجميع ويطال بالتأكيد كل الناس وعلينا خاصة الاهتمام بالناس ووجعهم. ما سمعته اليوم من سيادته أهمية أن نكون كلنا فعلة في خدمة الناس".

سكاف 
واستقبل المطران عوده النائب المنتخب الدكتور غسان سكاف الذي قال بعد الزيارة:
"قمت اليوم بزيارة سيادنا المطران الياس لأخذ بركته. لقد انتهت الانتخابات، يجب التوقف عن الشعارات الشعبوية والشمولية، يجب الانتهاء من الشعارات الإلغائية. انتخابات اليوم أفرزت مكونات جديدة، أفرزت توازنا جديدا بين مكونات الوطن. هذا التوازن ممكن أن يؤدي إلى استقرار وهذا ما نتمناه، كما يمكن أن يؤدي إلى التعطيل. نحن نشد على يد كل اللبنانيين وإن شاء الله نلتقي قريبا بمشاريع قوانين جديدة قد تنقذ البلد من الحفرة التي وقع فيها".  
المصدر: الوكالة الوطنية
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