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لبنان

بري عرض الاوضاع مع فرونتسكا والتقى سفير اوستراليا الجديد

Lebanon 24
20-05-2022 | 08:52
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 استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات بعد انجاز الانتخابات النيابية .
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كما استقبل الرئيس بري سفير اوستراليا اندرو بارنز ، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديد كسفير لبلاده لدى لبنان.
وكانت الزيارة  مناسبة جرى خلالها بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين .
المصدر: الوكالة الوطنية
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