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لبنان

أمن الدولة يزيل الأختام عن شركة مكتف للصيرفة

Lebanon 24
20-05-2022 | 09:07
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ازالت فرقة من أمن الدولة  الأختام عن أبواب شركة مكتف للصيرفة في عوكر بناء على قرار المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات ورافقها محام من مكتب وكيل الشركة مارك حبقة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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مكتف للصيرفة

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