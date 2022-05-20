أمن الدولة يزيل الأختام عن شركة مكتف للصيرفة

ازالت فرقة من أمن الدولة الأختام عن أبواب شركة مكتف للصيرفة في عوكر بناء على قرار المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات ورافقها محام من مكتب وكيل الشركة مارك حبقة.

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