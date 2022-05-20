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لبنان

تعيينُ لبنانية وزيرة في فرنسا.. من هيَ؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:10
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ذكرت قناة "الحدث"، اليوم الجمعة، أنه "تمّ تعيين الفرنسية من أصل لبناني ريما عبد المالك وزيرة للثقافة في الحكومة الفرنسية الجديدة التي ترأسها إليزابيث بورن".
ووفقاً للقناة، فقد جرى تعيين سيباستيان لوكورن وزيراً للدفاع، في حين تم الإبقاء على جيرالد دارمانيان وزيراً للداخلية.
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مع هذا، فقد تم تعيين كاترين كولونا وزيرة للخارجية الفرنسية خلفاً للوزير جان إيف لودريان. 
 
 
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