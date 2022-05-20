تعيينُ لبنانية وزيرة في فرنسا.. من هيَ؟

ذكرت قناة "الحدث"، اليوم الجمعة، أنه "تمّ تعيين الفرنسية من أصل لبناني ريما عبد المالك وزيرة للثقافة في الحكومة الفرنسية الجديدة التي ترأسها إليزابيث بورن".

ووفقاً للقناة، فقد جرى تعيين سيباستيان لوكورن وزيراً للدفاع، في حين تم الإبقاء على جيرالد دارمانيان وزيراً للداخلية.

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