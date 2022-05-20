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لبنان

لكل المواطنين.. إليكم هذا القرار الجديد بشأن المعاينة الميكانيكية

Lebanon 24
20-05-2022 | 12:38
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وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري. 
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وأحال الوزير مولوي شركة "فال" المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120  ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.
 
 
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