قائد الجيش ووزير الدفاع عرضا وقائد القيادة الوسطى الأميركية علاقات التعاون



Advertisement استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم بعد ظهر اليوم القائد الجديد للقيادة الوسطى الاميركية الجنرال مايكل كوريلا على رأس وفد ضم كبار الضباط بحضور السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا.

وتم خلال اللقاء عرض علاقات التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة والمساعدات الاميركية للجيش اللبناني.



كذلك، تمّ التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة. ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزير سليم وعن الجانب الاميركي السفيرة شيا.



وأعرب وزير الدفاع عن شكره "للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والاميركي في مختلف المجالات، لاسيما منها التجهيز والتدريب والدعم اللوجستي، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الاميركية للمؤسسة العسكرية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وتم خلال اللقاء عرض علاقات التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة والمساعدات الاميركية للجيش اللبناني.كذلك، تمّ التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة. ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزير سليم وعن الجانب الاميركي السفيرة شيا.وأعرب وزير الدفاع عن شكره "للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والاميركي في مختلف المجالات، لاسيما منها التجهيز والتدريب والدعم اللوجستي، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الاميركية للمؤسسة العسكرية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأكد الجانب الاميركي "مواصلة دعم الجيش"، منوها بـ"الكفاءة العالية التي يتمتع بها، والدور الذي يقوم به في حفظ الامن والاستقرار وحماية الحدود". وأكد الجانب الاميركي "مواصلة دعم الجيش"، منوها بـ"الكفاءة العالية التي يتمتع بها، والدور الذي يقوم به في حفظ الامن والاستقرار وحماية الحدود".

كذلك، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الجنرال كوريلا بحضور السفيرة الأميركية، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

