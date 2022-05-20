Advertisement

لبنان

قائد الجيش ووزير الدفاع عرضا وقائد القيادة الوسطى الأميركية علاقات التعاون

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:58
A-
A+
Doc-P-954419-637886731101782799.png
Doc-P-954419-637886731101782799.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم بعد ظهر اليوم القائد الجديد للقيادة الوسطى الاميركية الجنرال مايكل كوريلا على رأس وفد ضم كبار الضباط بحضور السفيرة الاميركية  في بيروت دوروثي شيا. 
Advertisement
 
وتم خلال اللقاء عرض علاقات التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة والمساعدات الاميركية للجيش اللبناني. 
 
كذلك، تمّ التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة. ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزير سليم وعن الجانب الاميركي السفيرة شيا.
 
وأعرب وزير الدفاع عن شكره "للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والاميركي في مختلف المجالات، لاسيما منها التجهيز والتدريب والدعم اللوجستي، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الاميركية للمؤسسة العسكرية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
 
وأكد الجانب الاميركي "مواصلة دعم الجيش"، منوها بـ"الكفاءة العالية التي يتمتع بها، والدور الذي يقوم به في حفظ الامن والاستقرار وحماية الحدود".
 
كذلك، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الجنرال كوريلا  بحضور السفيرة الأميركية، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2022-05-20
12:00 | 2022-05-20
01:04 | 2022-05-21
01:00 | 2022-05-21
00:57 | 2022-05-21
23:35 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website