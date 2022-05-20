باسيل: "للبترون مكملين"

غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "للبترون مكملين.. واليوم توقيع مرسوم الـ60 مليون دولار للصرف الصحي لوسط قضاء البترون من الصندوق الكويتي. واليوم كمان قرار مجلس الوزرا بتحويل مستشفى البترون لمستشفى حكومي... وبعد في كتير".

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