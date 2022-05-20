مخاوف من وزير بشأن فاتورة الخليوي.. ماذا قال؟

قال وزير الشباب والرياضة جورج كلاس رداً على سؤال حول رفع فاتورة الخليوي: "اذا لم يتم وضع تصور مرحلي ويأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود والطلاب ومعدل الدخل، فإنني اخشى ان نكون امام اغلى فاتورة بالعالم قياسا بمعدل الدخل الفردي والحد الادنى للاجور، وهذا ما يتم العمل عليه الان، حتى مطلع تموز المقبل".

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