مصادر حكومية تكشف سبب طلب وزير الطاقة سحب ملفي الكهرباء عن جدول أعمال مجلس الوزراء

كشفت مصادر حكومية معنية لـ" الجديد" أن وزير الطاقة طلب قبل يومين سحب ملفي الكهرباء عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، واللذين كانا شبه منجزين.



وأفادت المصادر أنه ولدى مراجعته في السبب أجاب فياض: "معترضين انو الرئيس ميقاتي قال بمقابلة تلفزيون الحرة ان أخدت معي شهرين لشلت كلمة سلعاتا من الملف".

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وكشفت المصادر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد جمع عدداً من الوزراء مع زوجاتهم "على فنجان قهوة" قبل يومين، وخلال هذه الجلسة سئل الوزير وليد فياض عن الطرف الذي يريد سحب مناقصتي الكهرباء في دير عمار والزهراني، فكان يردد دائما عبارة "هنّي" من دون الافصاح عن الجهة التي تمثل دور "هنّي "



وفي تقدير المصادر أن هذه الجهة هي التيار الوطني الحر، وأن رد الوزير لم يحمل سبباً مقنعاً فيما كان دوره ينحصر بالحصول على تفويض رسمي للمفاوضة مع الشركات.