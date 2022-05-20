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لبنان

بلدية بعلبك: لمعاقبة المعتدين واتخاذ القوى الأمنية الإجراءات المناسبة

Lebanon 24
20-05-2022 | 14:24
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استنكر مجلس بلدية بعلبك في بيان، "الجريمة البشعة التي تعرضت لها مدينة بعلبك وأودت بحياة المأسوف على شبابه وضاح الرفاعي وجرح محمد بيان وباسم الرفاعي".
وتمنى المجلس الشفاء العاجل للجريحين، مشيداً بالوعي لدى أهلنا الذين تصرفوا بحكمة وفوتوا الفرصة على المصطادين بالماء العكر. 
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وختم: "نطلب من الأجهزة الأمنية التي كان لها الدور في وأد الفتنة، اتخاذ الإجراءات المناسبة ومعاقبة المعتدين". 
 
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