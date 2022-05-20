22
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيانٌ توضيحي من وزير الطاقة.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
20-05-2022
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض البيان الآتي: "يهم الوزير فياض ان يوضح انه سعى منذ توليه مهامه في الوزراة الى تأمين زيادة التغذية بالكهرباء الى المواطنين ، والجميع يعلم بالجهد الجبار الذي بذله ولا يزال.
Advertisement
وهو يؤكد ازاء ما صدر عن سحبه للبند المتعلق بترسية عقد استشاري بالتراضي لشركة EDF لتحضير دفتر شروط خاص بمناقصة انتاج الطاقة في دير عمار والزهراني ، أنه تم سحبه لضرورات توافر الشروط المالية والتعاقدية الضرورية كونه عقدا بالتراضي ليشمل تخفيض السعر خصوصا أنه لا يزال مرتفعا كما وتحسين شروط الدفع ، مع التأكيد أن التفاوض لا يزال قائما مع كهرباء فرنسا، وقد وصلت اليوم الى وزارة الطاقة النسخة الخامسة لهذا العرض ، هذا بالإضافة الى ان الحكومة قد دخلت في طور تصريف الأعمال وعلينا تجنب زيادة الاعباء المالية على الدولة قبل التأكد من الحصول على أفضل الشروط.
أما في ما يختص بالبند المتعلق بتزويد الزهراني بالغاز ، فهو متعلق بإختيار التوقيت المناسب لطرح المناقصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز العالمية من جراء ازمة اوكرانيا ، كما يرتبط أيضا بالتأكد من قرب تزويد لبنان بالغاز من مصر في دير عمار شمال لبنان، وكي تنتفي بذلك الحاجة الى محطة تغويز في الشمال ايضا. فاقتضى التوضيح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد دخولها في غيبوبة لاكثر من 5 سنوات... ممثلة لبنانية تفارق الحياة
Lebanon 24
بعد دخولها في غيبوبة لاكثر من 5 سنوات... ممثلة لبنانية تفارق الحياة
07:35 | 2022-05-20
20/05/2022 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" منفتح.. من هو "مرشح" بري المفضّل لـ"نيابته"؟!
Lebanon 24
"حزب الله" منفتح.. من هو "مرشح" بري المفضّل لـ"نيابته"؟!
06:00 | 2022-05-20
20/05/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ وقصف جوّي شمال لبنان.. فيديو يرصدُ ما جرى!
Lebanon 24
صواريخ وقصف جوّي شمال لبنان.. فيديو يرصدُ ما جرى!
13:38 | 2022-05-20
20/05/2022 01:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهماتٌ في الدامور والضاحية وزحلة.. ما السبب؟
Lebanon 24
مداهماتٌ في الدامور والضاحية وزحلة.. ما السبب؟
01:09 | 2022-05-20
20/05/2022 01:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطار بيروت... إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في مطار بيروت... إليكم ما حصل (فيديو)
03:49 | 2022-05-20
20/05/2022 03:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:04 | 2022-05-21
ما هي حصيلة حوادث السير على طرقات لبنان خلال الـ24 ساعة الماضيّة؟
01:00 | 2022-05-21
ما كشفه ميقاتي عن الكهرباء "نصف الحقيقة" وهذه هي التتمة
00:57 | 2022-05-21
في زيارة رسمية... اللواء ابراهيم غادر الى واشنطن
23:35 | 2022-05-20
ماذا قال وزير الصحة عن فيروس "جدري القرود"... وهل يصل إلى لبنان؟
23:16 | 2022-05-20
مصادر ديبلوماسية فرنسية: فرصة صندوق النقد الدولي قد تنعدم
23:10 | 2022-05-20
قطاع جديد ينهار!
فيديو
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-20
21/05/2022 08:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-05-20
21/05/2022 08:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان جورج بوش الابن عن حرب العراق... شاهدوا ماذا قال! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان جورج بوش الابن عن حرب العراق... شاهدوا ماذا قال! (فيديو)
10:30 | 2022-05-20
21/05/2022 08:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact