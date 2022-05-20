حادث مروّع على طريق الضنية - طرابلس.. 3 سيارات تصطدم ببعضها!

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أصيب شخص في الرأس والظهر والقدم ورضوض في مختلف انحاء الجسم، نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام 3 سيارات ببعضها في بلدة مراح السراج، على الطريق العام الذي يربط الضنية بمدينة طرابلس.وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي لتلقي العلاج.