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لبنان

حادث مروّع على طريق الضنية - طرابلس.. 3 سيارات تصطدم ببعضها!

Lebanon 24
20-05-2022 | 15:21
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أصيب شخص في الرأس والظهر والقدم ورضوض في مختلف انحاء الجسم، نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام 3 سيارات ببعضها في بلدة مراح السراج، على الطريق العام الذي يربط الضنية بمدينة طرابلس. 

وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
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