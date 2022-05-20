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لبنان

هزة أرضية تضرب جنوب لبنان ويشعر بها السكان... كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 16:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن هزة أرضية بقوة ٣،٤ ضربت جنوب لبنان وشعر بها سكان صور والنبطية.
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