في خلدة.. إشكالٌ وإطلاق نار بين "شقيقين"!

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال في خلدة بين شقيقين من آل ضاهر، تطور إلى إطلاق نار.

وبحسب المعلومات، فإن أسباب الإشكال تعود إلى خلافات حول الإرث.