مجهولون يطلقون النار على مولدات لإشتراك الكهرباء في طرابلس

أقدم مجهولان على إطلاق النار باتجاه مولدات لإشتراك الكهرباء في محلة شارع الراهبات طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة.



ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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