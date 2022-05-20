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لبنان

مجهولون يطلقون النار على مولدات لإشتراك الكهرباء في طرابلس

Lebanon 24
20-05-2022 | 16:24
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أقدم مجهولان على إطلاق النار باتجاه مولدات لإشتراك الكهرباء في محلة شارع الراهبات طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
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