22
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العلامات التجارية تواجه الإنهيار في لبنان.. تقرير يسرد الوقائع والأسباب
Lebanon 24
20-05-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "لبنان.. العلامات التجارية في صراع الأمن والكهرباء والوقود"، وجاء فيه:
شكلت الأزمة السياسية والنقدية التي تضرب لبنان منذ نحو 3 سنوات، عاملا طاردا للعلامات التجارية أو ما يعرف بـ"الفرنشايز"، ليبلغ عدد الشركات التي انسحبت من السوق اللبنانية نحو 50 علامة أجنبية، لم تعد تطيق العيش في صراع من أجل الأمن والكهرباء والوقود.
Advertisement
ووفقا لرئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان يحيى قصعة، فإن الضرر أصاب كل العلامات التجارية العاملة في البلاد بسبب تدهور القوة الشرائية لدى المواطنين، لكن الأكثر تأثرا كانت متاجر الرفاهية والكماليات، ليبقى 12 بالمئة منها فقط في لبنان.
وقال قصعة في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العلامات التجارية اللبنانية التي لا تزال صامدة والأقل تأثرا، سجلت خسارة تقارب الـ60 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة، في حين خسرت علامات تصنف من الكماليات ما لا يقل عن 85 بالمئة من قيمة الفوترة لديها قياسا بالدولار الأميركي.
ويكشف قصعة أن هناك 50 علامة تجارية أجنبية تركت لبنان كليا وأقفلت كافة فروع التجزئة التي تملكها، وهو الأمر الذي استفادت منه علامات تجارية لبنانية، تصنع محليا منتجات بديلة للمنتجات المستوردة، في حين أنشأت علامات لبنانية مصانع بديلة لها خارج لبنان، وهو ما امتد إلى قطاع المطاعم أيضا.
صراع الأمن والكهرباء
وعزا قصعه انسحاب بعض العلامات التجارية في لبنان وإنشاء مصانع بديلة في دول أخرى، إلى أنها تعيش "صراع الأمن" في لبنان، في ظل تزايد السرقات، و"صراع الكهرباء والوقود" وتقنينهما تارة وانقطاعهما طورا، متخوفا من خطر العلامات التي نقلت فروعها الرئيسية إلى الخارج وخسرها قطاعها في لبنان.
وفي السياق ذاته، قال رئيس شركة "بطل ديزاين" القابضة حسين البطل لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قطاع المفروشات في لبنان مثله مثل باقي القطاعات التي تبيع منتجات تعد من الكماليات، خسر ما بين 45 و65 بالمئة حسب كل شركة وأسعار منتجاتها.
وأوضح أن "العلامات التجارية اللبنانية تنقسم إلى قسمين، الأول الذي يستورد بضائعه من الخارج كان الأكثر تضررا بسبب غلاء أسعار الشحن، حيث زادت كلفة المستوعب من 4 آلاف إلى نحو 15 ألف دولار، وبالتالي أصبحت سلعها أغلى من تلك التي تصنع في لبنان".
أما القسم الذي يصنع منتجاته في لبنان، فـ"هناك شركات كان عملها الأساسي تصنيع المفروشات، عادت لتفتح أبوابها أو زادت فروعها بعد أن أقفلتها لنحو 15 عاما، لأن شريحة كبيرة من اللبنانيين لم تعد قادرة على شراء السلع المستوردة، ما شكّل فرصة للعلامات التي تصنع محليا ولا تدفع كلفة شحن وجمارك وتخزين بضائع".
ويشرح البطل أن "عددا قليلا من العلامات التجارية في قطاع المفروشات تمكن من التوسع بسبب الأزمة المالية، وعدم تمكن أصحابها من الحصول على تسهيلات مصرفية أو سحب وتحويل أموالهم إن وجدت، لاستثمارها في مكان آخر أو التوسع في الخارج، بينما استمرت علامات قليلة متواجدة في الخارج، لأنها لا تعتمد على الأسواق اللبنانية لا على القطاع المصرفي في لبنان".
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد دخولها في غيبوبة لاكثر من 5 سنوات... ممثلة لبنانية تفارق الحياة
Lebanon 24
بعد دخولها في غيبوبة لاكثر من 5 سنوات... ممثلة لبنانية تفارق الحياة
07:35 | 2022-05-20
20/05/2022 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" منفتح.. من هو "مرشح" بري المفضّل لـ"نيابته"؟!
Lebanon 24
"حزب الله" منفتح.. من هو "مرشح" بري المفضّل لـ"نيابته"؟!
06:00 | 2022-05-20
20/05/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ وقصف جوّي شمال لبنان.. فيديو يرصدُ ما جرى!
Lebanon 24
صواريخ وقصف جوّي شمال لبنان.. فيديو يرصدُ ما جرى!
13:38 | 2022-05-20
20/05/2022 01:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطار بيروت... إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في مطار بيروت... إليكم ما حصل (فيديو)
03:49 | 2022-05-20
20/05/2022 03:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة جذابة لزينب ابنة هيفا وهبي بالفستان القصير.. والجمهور يعلّق: "سندريلا" (صور)
Lebanon 24
إطلالة جذابة لزينب ابنة هيفا وهبي بالفستان القصير.. والجمهور يعلّق: "سندريلا" (صور)
10:45 | 2022-05-20
20/05/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2022-05-21
ما كشفه ميقاتي عن الكهرباء "نصف الحقيقة" وهذه هي التتمة
01:04 | 2022-05-21
ما هي حصيلة حوادث السير على طرقات لبنان خلال الـ24 ساعة الماضيّة؟
00:57 | 2022-05-21
في زيارة رسمية... اللواء ابراهيم غادر الى واشنطن
23:35 | 2022-05-20
ماذا قال وزير الصحة عن فيروس "جدري القرود"... وهل يصل إلى لبنان؟
23:16 | 2022-05-20
مصادر ديبلوماسية فرنسية: فرصة صندوق النقد الدولي قد تنعدم
23:10 | 2022-05-20
قطاع جديد ينهار!
فيديو
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-20
21/05/2022 08:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-05-20
21/05/2022 08:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان جورج بوش الابن عن حرب العراق... شاهدوا ماذا قال! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان جورج بوش الابن عن حرب العراق... شاهدوا ماذا قال! (فيديو)
10:30 | 2022-05-20
21/05/2022 08:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact