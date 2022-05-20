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لبنان

إدارة معركة

Lebanon 24
20-05-2022 | 17:13
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قرّر مرجع كبير إدارة ملف معركته بنفسه، طالباً عدم الدخول على خط التعليقات أو السجالات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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