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لبنان

تيار سياسي استعاد حضوره

Lebanon 24
20-05-2022 | 17:56
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بات بحكم المؤكّد أن تيّاراً سياسياً، استعاد بعضاً من حضوره النيابي، خسر بقوة خيار التعيينات التي كان يسعى لها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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