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لبنان

التقييمات اختلفت

Lebanon 24
20-05-2022 | 17:59
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اختلفت التقييمات بشأن الاطلالات الأولى للنواب الجدد، فضلاً عن الانتماءات التي كشفت عنها أندية محلية، ذات ارتباطات دولية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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