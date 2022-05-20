Advertisement

لبنان

خليل ل"اللواء": لا خوف على رواتب القطاع العام

Lebanon 24
20-05-2022 | 18:23
A-
A+
Doc-P-954475-637886931104840698.jpg
Doc-P-954475-637886931104840698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سألت "اللواء" وزير المال يوسف خليل عن التخوف من انقطاع رواتب موظفي القطاع العام، قال: "لا خوف ونعمل على المحافظة على استمراريتها، لكن الدولار الجمركي يعد ضرورة لتمويل مصاريف الدولة اللبنانية للأمور الملحة من بينها رواتب القطاع العام والمستوردون يدفعون هذا الدولار".
Advertisement
وأشار إلى أنه "مُصرّ على طرح الدولار الجمركي بعد فترة وإن ذلك يقع ضمن صلاحياته".
المصدر: اللواء
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-05-21
01:04 | 2022-05-21
00:57 | 2022-05-21
23:35 | 2022-05-20
23:16 | 2022-05-20
23:10 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website