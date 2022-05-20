خليل ل"اللواء": لا خوف على رواتب القطاع العام

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سألت "اللواء" وزير المال يوسف خليل عن التخوف من انقطاع رواتب موظفي القطاع العام، قال: "لا خوف ونعمل على المحافظة على استمراريتها، لكن الدولار الجمركي يعد ضرورة لتمويل مصاريف الدولة اللبنانية للأمور الملحة من بينها رواتب القطاع العام والمستوردون يدفعون هذا الدولار".وأشار إلى أنه "مُصرّ على طرح الدولار الجمركي بعد فترة وإن ذلك يقع ضمن صلاحياته".