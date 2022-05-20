القرم لـ"اللواء": قرار رفع تسعيرة الاتصالات يهدف إلى إنقاذ هذا القطاع

أشار وزير الاتصالات جوني القرم لـ"اللواء" إلى أن "قرار رفع تسعيرة الاتصالات كان بهدف إنقاذ هذا القطاع والدراسة التي أعددتها مبنية على تقرير البنك الدولي الذي يشير إلى ان قطاع الهاتف مرتبط بالدخل الفردي وإن القرار يطبق بدءا من الأول من تموز المقبل وكشف أنه يؤمن للخزينة مدخولا يقدر بـ٣٥٠ مليون دولار سنويا".

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