Advertisement

لبنان

ما كشفه ميقاتي عن الكهرباء "نصف الحقيقة" وهذه هي التتمة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-05-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-954540-637887161292146281.jpg
Doc-P-954540-637887161292146281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكل الكلام الذي قاله رئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي في السراي الحكومي بشأن ملف الكهرباء مفاجأة للكثيرين الذين  اعتادوا مقاربته الهادئة لكل المواضيع وتقصّده عدم الافصاح عن الكثير من الحقائق،منعا لزيادة الامور تعقيدا.
Advertisement
لكن العارفين ببواطن الامور لم يفاجئهم كلام ميقاتي بعدما ضاق ذرعا بالعرقلة المتعمدة لحل ملف هو "علّة العلل"،كما وصفه واستنزف الخزينة مليارات الدولارات على مدى اعوام وهناك من يصر على الاستمرار في نهج الاستنزاف بكل وقاحة.
ماذا قال ميقاتي بالامس"قرر مجلس الوزراء في جلسة  سابقة التفاوض مع اربع شركات دولية هي "إنسالدو، ميتسوبيشي، جنرال الكتريك  وسيمنس" في امكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لانتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة. وبالفعل فقد قدمت شركتا جنرال الكتريك وسيمنس، بالاتفاق مع مجموعات دولية، عرضا لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل بسعر مقبول جدا، حتى بما يتعلق بسعر الغاز لانتاج الطاقة، ولكننا تريثنا في الامر الى حين اعداد دفتر شروط مناسب بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية. وصلني انا شخصيا ، كما وصل الى وزارة لطاقة ، عرضان من شركتي "جنرال الكتريك وسيمنس" ويقضي كل عرض بتزويد معملي دير عمار والزهراني بالف ميغاوات طاقة على الغاز ، على ان تؤمن الشركتان ايضا الغاز اللازم لتوليد الطاقة ، وبسعر مقبول جدا نسبة الى الاسعار العالمية. 
قررنا تكليف مكتب  استشاري وضع دفتر الشروط باسرع وقت ممكن لاجراء عملية تلزيم دولية وفق الاصول، لكن للأسف ، فبعدما  ارسل معالي وزير الطاقة الطلب الى مجلس الوزراء ، تم سحبه بالأمس، من دون اعطاء  اي تبرير الا "للمزيد من الدرس".  كذلك فقد سحب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني  وفق مناقصة دولية تشارك بها شركات عالمية . وهذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل".  

تتمة الحقيقة
وفي تتمة لما قاله رئيس الحكومة، افادت مصادر معنية" ان طلب وزير الطاقة سحب البندين عن جدول اعمال مجلس الوزراء لم يكن الاول، اذ سبق له عشية جلسة مجلس الوزراء ما قبل  الاخيرة التي عقدت الاسبوع الفائت ان طلب سحب الملفين نفسيهما "لمزيد من الدرس"، مع وعد بالاسراع في الدرس ليوضعا على جدول اعمال الجلسة الاخيرة، وهذا ما حصل. لكن المفاجأة ان الوزير نفسه الذي حضر وعقيلته الى السراي الحكومي بعد ظهر الاربعاء  للمشاركة في "لقاء على فنجان قهوة" اقامه رئيس الحكومة وعقيلته للوزراء وعقيلاتهم، اعاد مجددا طلب سحب الملفين، علما ان جدول اعمال الجلسة كان شبه منجز وقيد الطبع لتعميمه على الوزراء.
ولدى الاستفسار من الوزير عن السبب بدا محرجا، رغم انه كان من اشد المتحمسين للعرض الذي ناقشه مع ممثلي شركتي "جنرال الكتريك وسيمنس"في اكثر من جلسة وبحث تفاصيله  ايضا مع رئيس الحكومة.
 وأمام اصرار  بعض  الحاضرين في لقاء السراي على استيضاح وزير الطاقة عن سبب طلبه سحب الملفين، اجاب باقتضاب احد زملائه الوزراء" معترضين انو الرئيس ميقاتي  قال بمقابلة " تلفزيون الحرة "اخدت معي شهرين لشلت كلمة سلعاتا من الملف". 
ولم يجب الوزير عن سؤال يتعلق بمن طلب منه تحديدا سحب الملف، مكتفيا بالقول مع ايماءة بالرأس واليد" هنّي".
وفي المعلومات ايضا انه بعد كلام رئيس الحكومة بالامس، تم الطلب الى وزير الطاقة من "فريق الوصاية على وزارة الطاقة"، الرد على كلام رئيس الحكومة، فاكتفى ببيان مكتوب اقتصر على رد عام".
مصدر متابع لمجريات ملف الكهرباء منذ أيام حكومة الرئيس ميقاتي الثانية عام ٢٠١١ قال"ان  وزير الطاقة نفسه كان يرغب بتحقيق انجاز في ملف يخص وزارته، لكن يبدو ان البعض  لا يريد ان يوسم  "انجاز الكهرباء" باسم حكومة  الرئيس ميقاتي، خصوصا بعد نتائج الانتخابات النيابية"الصادمة".
أضاف المصدر"التاريخ يعيد نفسه ومن تمسك بخيار البواخر واستنزف الخزينة كل هذه السنوات مستمر في خطته غير آبه بمصلحة البلد والعباد".
ما قاله رئيس الحكومة بالامس شكل الخطوة الاولى في نهج جديد سيتبعه في مرحلة تصريف الاعمال بوضع كل النقاط على الحروف.
وفي كلمته  بالامس قال ايضا: بالتإكيد لن اكون شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجددا بمصالح شخصية، او التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة اعباء باهظة منذ سنوات.
ساظل اواجه المسؤولية بشجاعة ولكن لن اقبل بدفع البلد الى الانتحار، لأن هناك من يريد مصلحته قبل اي أمر آخر.ساقول كفى كلما لزم الامر وساصارح اللبنانيين بكل أمر.
"معا للانقاذ" لم يكن مجرد عنوان لحكومتنا بل كان فعل ايمان مستمر بهذا الوطن وبشعبه الابي الصامد".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:43 | 2022-05-21
05:00 | 2022-05-21
02:30 | 2022-05-21
04:30 | 2022-05-21
07:11 | 2022-05-21
06:58 | 2022-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website