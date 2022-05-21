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لبنان
في زيارة رسمية... اللواء ابراهيم غادر الى واشنطن
Lebanon 24
21-05-2022
|
00:57
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غادر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم بيروت، على متن طائرة اميركية خاصة، متوجها الى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الادارة الاميركية.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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Lebanon 24
عباس ابراهيم
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