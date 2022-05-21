في زيارة رسمية... اللواء ابراهيم غادر الى واشنطن

غادر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم بيروت، على متن طائرة اميركية خاصة، متوجها الى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الادارة الاميركية.

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