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لبنان

ما هي حصيلة حوادث السير على طرقات لبنان خلال الـ24 ساعة الماضيّة؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 01:04
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 4 جرحى، في 3 حوادث سيرٍ، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
 
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