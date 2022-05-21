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لبنان

الصوت الانتخابي: كم بلغ السعر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2022 | 01:30
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قالت  مصادر معنية بالاحصاءات والدراسات الانتخابية  بعد دراسةٍ معمقة أن "سعر الصوت" وصل في إحد الأقضية في جبل لبنان الى ١٠٠٠ دولار، وأن أكبر ماكينة شراء أصوات بالعدد كانت في قضاء زحلة، وحلت في المرتبة الثانية ماكينة نائب كسرواني وفي الثالثة ماكينة مرشح  في "بيروت الثانية".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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