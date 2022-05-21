الصوت الانتخابي: كم بلغ السعر؟

قالت مصادر معنية بالاحصاءات والدراسات الانتخابية بعد دراسةٍ معمقة أن "سعر الصوت" وصل في إحد الأقضية في جبل لبنان الى ١٠٠٠ دولار، وأن أكبر ماكينة شراء أصوات بالعدد كانت في قضاء زحلة، وحلت في المرتبة الثانية ماكينة نائب كسرواني وفي الثالثة ماكينة مرشح في "بيروت الثانية".

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