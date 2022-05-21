إشكال السويقة - البحصة تجّدد... وهذا ما حصل ليل أمس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الاشكال الذي حصل في منقطة السويقة - البحصة ظهر امس بين عائلتي "غية" و"الصيداوي"، وتخلله اطلاق نار كثيف مما ادى الى إصابة 3 أشخاص، تجدّد ليلا، وسمع دوي انفجار قنبلة.وعمل الجيش على تطويق الاشكال وفرض طوقا امنيا.