مساع حثيثة لنقل نائب "من كتلة الى كتلة"

يسعى تيار سياسي وازن الى اقناع احد النواب الجدد، والذي شكل انتخابه، صفعة سياسية لخصمه، للانضمام الى كتلته النيابية، علما أن هذا النائب هو "عضو طبيعي"في تيار سياسي منافس وهذا ما طرح عدة تساؤلات.

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ووفق المعلومات فان النائب المذكور لا يزال يدرس خياراته ولم يعط كلمته بعد.

ووفق مصادر مطلعة" فان محاولات استقطاب النواب مستمرة خصوصا النواب المستقلين، لكن اللافت ان هذه المحاولات تتم من كتلة الى اخرى، وهذا ما يشكل سابقة في لبنان".