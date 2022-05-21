إجتماعات" نواب الثورة": هذا هدفها

يعقد نواب "قوى التغيير" اجتماعات مفتوحة ومستمرة للبحث في كيفية ادارة المرحلة المقبلة في كل المؤسسات التي سيتمثلون فيها، سواء في مجلس النواب او ربما في الحكومة.

وبحسب المصادر فإن الاجتماعات "تهدف الى الوصول الى اتفاقات كاملة كي لا تتشتت كتلة النواب وتفقد فاعليتها السياسية، لكن حتى الان لم يتم حسم الكثير من النقاط المرتبطة بالاستحقاقات الاساسية او بأصل فكرة المشاركة في السلطة".