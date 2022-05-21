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لبنان

بعد آخر جلسة لمجلس الوزراء... كلمات مؤثرة من وزير الشباب والرياضة

Lebanon 24
21-05-2022 | 02:23
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قال وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، عبر حسابه على "فايسبوك"، "في ١٠  ايلول ٢٠٢١ كانت الصورة التذكارية في القصر  الجمهوري  لحكومة (معاً للإنقاذ)…
ومع آخِر جلسةٍ لمجلس الوزراء، عُقِدَتْ في القصر الجمهوري، الجمعة ٢٠ ايار ٢٠٢٢ ، نُوَدِّعُ عائلة (معاً للإنقاذ) بجدول أعمال غَنِيٍّ  بالبنود ..!
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فَهِمْتُ  (الوزارةَ) خِدمةًً في معمودية الوطن، ومارستُها مسؤوليَّةً ، لا سلطةً  على الناس..!
َمحبَّةً للبنان…للذكرى و الوفاء..!
كان كُلُّ هَمّي أَلّا يَشكوني أَحَدٌ الى الله..!".
 
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