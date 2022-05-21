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لبنان

بيان لكهرباء جبيل.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
21-05-2022 | 03:33
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 وجهت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز كهرباء جبيل نداء للمشتركين، أشارت فيه الى انه "ما زال لديها حوالى ال2500 مشترك لم يتقدموا بطلب تحويل اشتراكهم لعداد".
 
وتابعت: "ذكرنا سابقا، إنه وفقا لقرار وزارة الاقتصاد رقم 1/4 أ ت تاريخ 7/10/2021 ، على جميع المشتركين تحويل اشتراكهم الى عداد"، منبهة الى "إنه التنبيه الاخير، وسيتم تمديد مهلة تقديم تحويل الاشتراك الى عداد لمدة شهر فقط والا سنضطر  لاإلغاء الاشتراك".
 
وختمت الشركة: "إن الاستهلاك بواسطة العداد هو أفضل للمشترك حيث يمكنه التحكم بمصروفه وفقا للامكانات المادية لكل واحد خصوصا في هذه الأيام الاقتصادية الصعبة".

 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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