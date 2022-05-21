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لبنان

حوالات مالية مرتبطة بالانتخابات وصلت مؤخراً.. من المستفيد منها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2022 | 04:15
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حتى الآن، لم يُنهِ العديد من المرشحين المستحقات الماليّة المترتبة عليهم للمؤسسات والجهات التي عملوا معها، الأمر الذي جعلهم أمام ضغط اتصالاتٍ عديدة لاسيما مع مرور أسبوع على الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.
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ويُبدي بعض المتعاملين مع المرشحين مخاوف من عدم التزام هؤلاء سداد الأموال المتوجبة عليهم، في حين أنّ تبيّن أن هناك مرشحين ما زالوا يتلقون أموالاً من أصدقاء عبر حوالات ماليّة، من أجل استكمال عملية دفع الأموال.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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