حوالات مالية مرتبطة بالانتخابات وصلت مؤخراً.. من المستفيد منها؟

حتى الآن، لم يُنهِ العديد من المرشحين المستحقات الماليّة المترتبة عليهم للمؤسسات والجهات التي عملوا معها، الأمر الذي جعلهم أمام ضغط اتصالاتٍ عديدة لاسيما مع مرور أسبوع على الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.

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ويُبدي بعض المتعاملين مع المرشحين مخاوف من عدم التزام هؤلاء سداد الأموال المتوجبة عليهم، في حين أنّ تبيّن أن هناك مرشحين ما زالوا يتلقون أموالاً من أصدقاء عبر حوالات ماليّة، من أجل استكمال عملية دفع الأموال.