نتائج الانتخابات النيابيّة في طرابلس تودي بحياة مسنّ... توفي بعدما أُصيب برصاصة برأسه

توفي حسن رشيدي من سكان مدينة الميناء في طرابلس، متأثراً بجراحه، بعدما أصابته رصاصة طائشة في رأسه، منذ أيّام، نتيجة الرصاص الذي اطلق ابتهاجاً بنتائج الانتخابات النيابية.

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