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لبنان

نتائج الانتخابات النيابيّة في طرابلس تودي بحياة مسنّ... توفي بعدما أُصيب برصاصة برأسه

Lebanon 24
21-05-2022 | 04:13
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توفي حسن رشيدي من سكان مدينة الميناء في طرابلس، متأثراً بجراحه، بعدما أصابته رصاصة طائشة في رأسه، منذ أيّام، نتيجة الرصاص الذي اطلق ابتهاجاً بنتائج الانتخابات النيابية.
 
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