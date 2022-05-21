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لبنان

منيمنة يحسمها... هل سيصوت لبري؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 04:23
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 أكد النائب المنتخب ابراهيم منيمنة، أن "النواب الجدد الذين يمثلون التغيير والبالغ عددهم 14 نائبا حريصون على أن تكون لديهم كتلة واحدة كبيرة، تقوم على تجانس سياسي معين، وتتقاطع في مواضيع مختلفة مع كتل أخرى لمواجهة المنظومة".
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وأوضح في حديث ل"صوت كل لبنان 93,3" ضمن برنامج "أقلام تحاور"، أن "التنسيق بين جميع الكتل والنواب الجدد سيكون على أساس سياسي وهو التعامل مع الملفات على القطعة".
 
وعن سلاح "حزب الله"، رأى منيمنة أن "المشكلة مع حزب الله واضحة في موضوع السلاح ولكن هذا لن يكون سببا في تعطيل المؤسسات"، معتبرا أن "موضوع السلاح ليس معزولا عن مشكلة البلد ككل وهو له تبعات داخلية". ولكن في الوقت نفسه قال منيمنة: "نحن مستمرون في العمل للوصول الى نتائج".
 
وأضاف: "موضوع ترشيح النائب ملحم خلف لمنصب نائب رئيس مجلس النواب لم يطرح بعد"، وقال: "لا نزال نعمل على تأسيس التكتل ولم يحصل حتى الساعة أي نقاش في هذا الموضوع". 
 
كما أعلن أنه لن يصوت للرئيس بري لرئاسة المجلس أو لأي شخص آخر هو جزء من المنظومة الحاكمة.
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