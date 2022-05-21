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لبنان

رسالة من نصرالله.. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2022 | 04:30
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توقفت مصادر سياسية عند كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يوم أمس، عن إمكان التعاون بين مختلف الكتل في مجلس النواب.
ففي كلمة له، قال نصرالله إنّ "الإنتخابات النيابية انتهت ولتتفضل الكتل النيابية إلى المجلس النيابي لإستكمال بناء الدولة وإقرار القوانين وقد نتفق معاً".
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المصادر اعتبرت أنّ هذا الكلام فيه إشارة سياسية لاستمالة أطرافٍ مستقلة باتجاه "التلاقي مع حزب الله" في بعض الأمور التشريعية، كما رأت أنّ كلام نصرالله فيه شيءُ من "تلطيف الأجواء" مع مختلف الكتل لاسيما بعد كلام النائب محمد رعد قبل أيام، والذي حمل تهديداً مُبطناً ضدّ أي تمادٍ مع "حزب الله" نيابياً. 
ورأت المصادر أن الحزب لن يُقفل أبوابهُ أمام النواب الجُدد، وقد يكون التلاقي قائماً بين نواب "الثورة" والحزب خصوصاً في اللجان النيابية، حيثُ سيتم إقرار قوانين بعد نقاشات مشتركة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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