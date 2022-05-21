Advertisement

لبنان

القبض على عصابة سرقة في طرابلس.. هكذا تم توقيفهم بالجرم المشهود

Lebanon 24
21-05-2022 | 05:18
A-
A+
Doc-P-954617-637887324077915333.jpg
Doc-P-954617-637887324077915333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السّرقة في مدينة طرابلس، من قِبل أشخاص مجهولين، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم". 
Advertisement

وأضافت في بيان أن "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية أفراد العصابة التي تنفذ عمليات السّرقة في المدينة، وهم كلٌّ من:

– ع. ج. (مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)

– و. ح. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)

– م. ع. (مواليد عام ١٩٨٨، سوري)

– خ. ش. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني)

– س. س. (مواليد عام ٢٠٠٦، لبناني)"

وقالت إنه "بتاريخ 11-5-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من توقيف الثلاثة الأوائل، بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بنقل مسروقات (بطاريات سيارات، آلة لصنع القهوة وكمية كبيرة من أكياس القهوة…)، في محلّة سقي الزاهرية، على متن سيارة نوع نيسان لون أسود، تمّ ضبطها والمسروقات التي تبيّن أنّها مسروقة من داخل كافتيريا في محلّة الميناء.

كما ضُبِطَ "فان" لون أبيض يُستخدم في عمليات السّرقة.

كذلك تمكّنت الشّعبة من توقيف الأخيرَين في محلّة القبّة. بتفتيشهم والآلية، ومنزلَي الأوّل والثاني، تمّ ضبط: مسدس حربي، وكميّة من المسروقات، وأدوات للسّرقة، ومجموعة كبيرة من مفاتيح المنازل والسّيارات. كما ضُبِطَ بحوزة الأول مبلغ مالي مزيّف. بالتحقيق معهم، اعترف الثلاثة الأوائل بسرقة "الكافيتريا" في محلّة الميناء، وقيامهم بسرقة "فان" بداخله ما يُقارب /150/ "كرتونة بيض"، إضافةً إلى سرقة العديد من الدّراجات الآلية، بمشاركة الأخيرَين اللّذَين اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، وما يزال العمل مستمراً لتوقيف متورطين آخرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-05-21
14:00 | 2022-05-21
13:37 | 2022-05-21
13:06 | 2022-05-21
12:59 | 2022-05-21
12:54 | 2022-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website