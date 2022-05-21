رسمياً.. عون يطلب من الحكومة الحالية تصريف الأعمال

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه " عملاً بأحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد غداً، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تُشكَّل حكومة جديدة".

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