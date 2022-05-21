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لبنان

كتلة نيابيّة وازنة ترشح برّي لرئاسة مجلس النواب.. من هي؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 05:34
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عقدت كتلة "التنمية والتحرير"، اجتماعاً، اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
وفي بيان لها، أعلنت الكتلة ترشيح رئيسها نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي.
 
 
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لبنان

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