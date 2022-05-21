كتلة نيابيّة وازنة ترشح برّي لرئاسة مجلس النواب.. من هي؟

عقدت كتلة "التنمية والتحرير"، اجتماعاً، اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي بيان لها، أعلنت الكتلة ترشيح رئيسها نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي.