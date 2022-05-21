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لبنان

خبرٌ مهم عن الإنترنت وسعره في لبنان.. هذا ما كشفه مدير عام "أوجيرو"

Lebanon 24
21-05-2022 | 05:42
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أعلن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أن ما حصل من ارتفاع بالأسعار هو أفضل الممكن للمواطن والمؤسسة، مشيراً الى أنّ "الاسعار ازدادت للتمكن بالاستمرار بالقطاع بالحد الادنى".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، لفت إلى أنّ "الأسعار ارتفعت ومعها محتوى الباقة"، موضحاً أنه "ستكون هناك تغييرات واضافات في باقات الانترنت تشبه بعض التقديمات بالدول المجاورة"، وقال: "فتحنا مجالاً للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتخفيف الانفاق الاستثماري للشركات واستخدام البنى التحتية لهيئة اوجيرو لتخفيف المصاريف".
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مع هذا، فقد رأى كريدية أنه "اذا استمر ارتفاع سعر صرف الدولار سيكون لدينا اشكالية كبيرة"، وقال: "أيّ تدهور مستقبلي لسعر الدولار سيؤثر على ايرادات الدولة، ونعمل على استبدال المازوت بالطاقة الشمسية، لكن هذه الجهود لم تظهر بعد".
 
 
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