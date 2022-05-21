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لبنان

خبيرٌ يكشف سبب ارتفاع الدولار.. وهذا ما أعلنه عن "تثبيت سعر الصرف"

Lebanon 24
21-05-2022 | 05:52
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قال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إنه "من الضروري وجود خطة تعافٍ اقتصادي" من أجل النهوض بلبنان من جديد.
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أوضح أبو سليمان أن تثبيت سعر الصرف بين الـ20 والـ25 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، كان انتخابياً بحت، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب على الدولار من التجار بعد الانتخابات خوفاً من ارتفاعه، هو الذي ساهم بزيادة سعره. 
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