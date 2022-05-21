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لبنان

مأساة مدويّة في سجن رومية.. ما كشفه أحد السّجناء خطير!

Lebanon 24
21-05-2022 | 05:55
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أطلق أحد السجناء في سجن رومية صرخة مدوية، إذ كشف أنه "لا يوجد أطباء ولا أدوية في السجن".
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، قال السجين: "نحن لا نريد منهم إلا أن يعطونا وصفات طبية لأصحاب الامراض المستعصية والمزمنة لنتمكن من شراء الأدوية على نفقتنا في ظل عدم تأمين الأدوية من قبل الدولة".
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